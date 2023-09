Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag gesucht

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 358,30 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 358,30 EUR. Bei 358,70 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 353,00 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 34.488 Aktien.

Bei 362,20 EUR erreichte der Titel am 30.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 231,10 EUR. Abschläge von 35,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 357,10 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

