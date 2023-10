Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Mittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 367,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 367,10 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 366,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.019 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 381,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 236,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 55,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,11 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,98 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

