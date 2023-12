Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 390,50 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 390,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 390,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 393,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.729 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 393,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,85 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 292,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 33,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 401,44 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,79 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

