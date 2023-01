Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 322,40 EUR nach oben. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 323,00 EUR zu. Mit einem Wert von 320,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.059 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 06.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 323,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 304,91 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,39 Prozent auf 15.850,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 23,40 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com