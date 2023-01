Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Vormittag fester

GO

Heute im Fokus

Vor offiziellem US-Arbeitsmarktbericht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Kryptofirma Genesis hat wohl 30 Prozent der Mitarbeiter entlassen -- Tesla, Rheinmetall, Mercedes-Benz, VW im Fokus

US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe in Geldwäsche-Skandal. BaFin nimmt Deutsche-Börse-Töchter wegen Mängeln ins Visier. Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post beginnen. Frasers Group derzeit mit rund 580 Millionen GBP in HUGO BOSS engagiert. Shell rechnet wegen hoher Gewinne Gashandel mit Milliarden-Steuerlast. WhatsApp will regionale Blockaden umgehen.