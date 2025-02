Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 521,60 EUR ab.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 521,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 519,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 525,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 136.493 Stück.

Bei 533,60 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 396,10 EUR fiel das Papier am 07.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 31,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,54 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 533,13 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 42,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

