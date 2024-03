Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 429,90 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 429,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 429,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 432,50 EUR. Zuletzt wechselten 23.097 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 434,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 31,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2022 mit 11,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,56 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 435,44 EUR an.

Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 8,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,05 Prozent auf 16.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 33,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

