Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tritt am Nachmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 430,40 EUR.

Mit einem Wert von 430,40 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 432,50 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 429,10 EUR. Bei 432,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 64.422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 434,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 292,40 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,56 EUR, nach 11,60 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,61 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,05 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,84 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

