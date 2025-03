Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 558,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 558,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 552,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 563,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.092 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 568,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,68 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 28,11 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 22,07 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 557,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 13.05.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 46,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

