Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 15:53 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 329,70 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 329,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 324,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.303 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 328,13 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.894,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.05.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

