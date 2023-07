Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 333,30 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 333,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 332,50 EUR. Bei 333,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 8.257 Aktien.

Bei 346,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 3,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Abschläge von 36,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 333,78 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

