Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 372,50 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 372,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 373,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 370,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.997 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 381,20 EUR an. 2,34 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 236,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 57,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,81 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter