Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag gesucht

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 370,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 370,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 370,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 370,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.133 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 381,20 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 236,10 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 36,26 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 360,11 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 10.08.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 16.222,00 EUR gegenüber 11.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 32,88 EUR im Jahr 2023 aus.

