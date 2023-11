Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 372,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 372,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 368,80 EUR. Mit einem Wert von 374,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 109.178 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 388,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 368,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 16.222,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.307,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 32,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

