Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 371,80 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 371,80 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 371,30 EUR. Bei 374,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.004 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 388,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 4,49 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,20 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 38,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 368,00 EUR an.

Am 10.08.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 32,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie: Was Analysten von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erwarten

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Minus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus