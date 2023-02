Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag seitwärts

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 323,90 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 324,90 EUR zu. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 323,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 324,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.279 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 336,00 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,60 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,00 EUR aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.480,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 23.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 23,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images