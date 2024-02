Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 400,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 400,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 402,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 398,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106.529 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 402,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,50 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 415,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

