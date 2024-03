Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittag stärker

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 432,10 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 432,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 430,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.720 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 434,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,53 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 292,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,33 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 11,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 12,56 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Das EPS belief sich auf 8,61 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.717,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 16.222,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,84 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

