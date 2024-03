Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Donnerstagvormittag

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 429,60 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 429,60 EUR ab. Bei 429,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 430,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.122 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 434,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 1,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (292,40 EUR). Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 31,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 11,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 12,56 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 435,44 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 8,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.717,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.222,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

