Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 418,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 418,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 418,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 414,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.526 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.05.2023 auf bis zu 318,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 437,00 EUR aus.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 40,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

