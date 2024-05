Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 415,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 415,60 EUR zu. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 415,60 EUR zu. Bei 414,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.978 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 9,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 318,80 EUR am 18.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,09 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 437,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,19 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 40,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind