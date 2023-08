Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag kaum bewegt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 342,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 342,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 343,00 EUR an. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 339,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 341,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.442 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 350,40 EUR erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 2,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 221,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,12 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 345,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 6,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.222,00 EUR im Vergleich zu 11.307,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 32,47 EUR je Aktie aus.

