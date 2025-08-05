Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 610,00 EUR.
Um 15:53 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 610,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 611,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 595,60 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.050 Stück gehandelt.
Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,95 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 427,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 29,89 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 580,50 EUR angegeben.
Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2025 terminiert. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|23.07.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
