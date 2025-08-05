DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.003 -0,4%Nas21.312 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag fester

07.08.25 16:08 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 610,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
607,60 EUR 19,20 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 610,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 611,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 595,60 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.050 Stück gehandelt.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,95 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 427,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 29,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 580,50 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2025 terminiert. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
23.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
