Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Mittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 360,40 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 360,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 361,10 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 357,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.994 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 30.08.2023 markierte das Papier bei 362,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,88 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 357,10 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,06 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

