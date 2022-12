Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Mittwochmittag

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 306,80 EUR an der Tafel. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 305,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 305,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148.796 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 308,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 49,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 298,18 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.11.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.850,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.480,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 präsentieren. Am 22.02.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 23,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Munich Re-Aktie verliert dennoch: Fitch bestätigt Kreditrating von Munich Re

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images