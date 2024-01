Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 384,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 384,60 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 384,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 383,30 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 383,60 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 4.638 Aktien.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 400,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,11 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,97 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 412,13 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 27.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 34,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

