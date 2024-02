Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 398,60 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 398,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 398,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 401,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.776 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 402,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 26,64 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 415,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 33,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

