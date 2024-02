Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 400,80 EUR an der Tafel.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 400,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 402,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 400,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 401,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.125 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 402,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 27,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 415,44 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,72 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

