Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 438,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 440,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 437,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.619 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 440,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 12,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 11,60 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 435,44 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 8,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.717,00 EUR – ein Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 33,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Februar 2024: So schätzen Experten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie