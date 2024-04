Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag in Rot

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Handel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Zürich: SLI in der Gewinnzone

S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American International Group (AIG)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute im Fokus

Potenzielle Mega-Übernahme in Raumfahrtsektor: Ducommun-Aktie mit kräftigem Kursplus. will in Deutschland wohl 2.600 Stellen streichen. Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an. Goldpreis-Rally geht weiter: Neues Rekordhoch. Lufthansa: Erfolgreiche Schlichtung für Luftsicherheit. Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk.