Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Vormittag zu

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 425,90 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 425,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 426,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 425,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.362 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. 6,62 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 318,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 39,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

