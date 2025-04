Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag in Grün

Börse Europa: Euro STOXX 50 implodiert am Nachmittag

Heute im Fokus

High Noon für China - Trump gibt Peking bis Mittag Zeit. Levi's erwägt 'chirurgische' Preiserhöhungen in den USA. Frasers Group erhöht Beteiligung an HUGO BOSS weiter. Musk wollte Trump offenbar von harter Zollpolitik abbringen. Samsung verdient operativ mehr als erwartet. Apple-Kunden stürmen Läden - iPhone-Käufe wegen Zöllen vorgezogen. Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge in Q1.