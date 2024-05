Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 433,10 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 433,40 EUR. Bei 424,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160.194 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 454,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 4,85 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 318,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 35,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 437,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 27.02.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,19 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 40,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

