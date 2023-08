Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 340,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 340,10 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 339,40 EUR nach. Bei 341,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 90.473 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,40 EUR erreichte der Titel am 28.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2022 bei 224,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 51,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 345,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

