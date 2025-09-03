Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 528,40 EUR ab.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 528,40 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 528,20 EUR nach. Bei 530,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 7.265 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (615,80 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 14,19 Prozent niedriger. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 457,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,51 Prozent.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 21,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 576,50 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,65 Mrd. EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 47,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

