Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 571,60 EUR.
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 571,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 573,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 569,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75.288 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (615,80 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2025. 7,73 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 457,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Mit einem Kursverlust von 20,05 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 22,13 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 581,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 12,16 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,53 Mrd. EUR.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 47,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
