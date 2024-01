Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Dienstagmittag schwächer

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 381,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 381,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 381,00 EUR aus. Bei 383,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.381 Stück gehandelt.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 400,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 4,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Mit Abgaben von 23,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 412,13 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 34,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen