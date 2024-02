Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Nachmittag nach

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 398,40 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 398,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 398,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 400,90 EUR. Zuletzt wechselten 99.307 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 402,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,98 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 292,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 12,54 EUR. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 415,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

