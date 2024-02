Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 400,90 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 400,90 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 401,30 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 399,90 EUR ab. Mit einem Wert von 400,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.162 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 402,30 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 292,40 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 37,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 12,54 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 415,44 EUR.

Am 08.11.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

