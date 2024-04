Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 421,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 421,60 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 421,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 425,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.162 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (454,10 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 318,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 32,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,09 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.717,00 EUR im Vergleich zu 16.222,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,03 EUR je Aktie.

