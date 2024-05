Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 434,20 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 438,70 EUR. Bei 437,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 48.630 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 4,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 26,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,09 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 441,89 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,25 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 40,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker