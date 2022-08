Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Mittag stärker

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 230,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 231,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 229,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 104.152 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2022 bei 282,25 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 18,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 12,31 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,58 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 11.307,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 22,49 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

