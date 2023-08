Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 344,10 EUR nach oben.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 344,10 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 344,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 344,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.322 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Gewinne von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2022 bei 226,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,23 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 345,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,47 EUR fest.

