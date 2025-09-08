DAX23.735 -0,3%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

09.09.25 09:24 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 533,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 533,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 534,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 532,60 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 4.972 Aktien.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 457,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 576,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 47,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
