Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 374,30 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 374,30 EUR ab. Bei 370,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 370,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.417 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 381,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,84 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 236,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,92 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,11 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,81 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

