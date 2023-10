Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Vormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 372,40 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 372,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 370,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.858 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 381,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 2,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 236,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 36,60 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 360,11 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,81 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

