Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag auf rotes Terrain

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages.

Um 15:51 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 369,30 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 368,70 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 373,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 155.806 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,20 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2022 bei 277,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 375,44 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 10.08.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 16.222,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.850,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,13 EUR je Aktie.

