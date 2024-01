Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 377,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 377,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 377,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 376,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.221 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 400,40 EUR. 6,21 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,44 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 412,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 34,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

