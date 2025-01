Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 492,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 492,20 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 489,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 492,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.789 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 16.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 526,00 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 6,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 374,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 23,99 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,47 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 531,50 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Am 26.02.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 42,17 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

