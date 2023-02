Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Nachmittag ab

Um 04:22 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 324,60 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 322,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 327,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.527 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 336,00 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,39 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 58,23 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.850,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15.480,00 EUR eingefahren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

